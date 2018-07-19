Курсы валют: украинцам рассказали, чего ждать от доллара и евро до конца лета

До конца лета украинцы могут быть спокойны, так как в Украине, по словам экспертов, не ожидается существенных изменений курса доллара к гривне.

Как сообщает экономический эксперт Максим Праздников, курс американской валюты останется на отметке в 26-26,5 грн/$.

«Если мы говорим до конца лета, тот тут вряд ли стоит ожидать каких-то существенных потрясений или колебаний. То есть курс в районе 26-26,5 грн за доллар – он видится более-менее стабильным и не предвидится никаких изменений. То есть выход за пределы 27 грн за доллар не ожидает на сегодняшний день никто», — отмечает эксперт.

Отметим, 19 июля, отметился на валютном рынке новыми изменениями. В то время, как американская валюта укрепляет свои позиции, европейская, потоптавшись на месте, начала их сдавать, подешевев до 30,54 грн / евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 июля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем, 18 июля, ослабил курс гривны до 26,30 гривен за доллар.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 630,3338 гривны за 100 долларов (+8,1775);

3 054,0806 гривны за 100 евро (-15,6778);

4,1817 гривны за 10 рублей (-0,0181).

Напомним, курс доллара на межбанке в продаже 18 июля 2018 года вырос на 17 копеек — до 26,43 грн / долл, курс покупки вырос на 14 копеек — до 26,24 грн / долл. Курс евро в продаже не изменился — до 30,75 грн / евро.

Ранее, национальный банк Украины составил экономический прогноз до конца текущего года. Согласно данным финучреждения, средний курс доллара составит 28,63 гривны. При этом предварительные выводы были значительно хуже: 29,53 гривны за иностранную валюту.

В государственном бюджете в конце прошлого года чиновники заложили курс 29,3 гривны за доллар, тогда как ранее — 27,2 гривни. В целом прогнозы Кабмина следующие: 2019 год — 28,2 гривны за доллар, 2020 год — 29,7 гривни, 2021 год — 30,4 гривны.

В то же время бизнес сохраняет позитивные ожидания относительно макроэкономической ситуации в Украине. Индекс деловых ожиданий бизнеса на следующие 12 месяцев составляет 118,3%. Высокий уровень деловой активности респонденты прогнозируют шестой квартал подряд. Предприятия улучшают свои ожидания относительно роста объемов производства и реализации продукции.

Как сообщал портал «Знай.ua», в Минэкономразвития и торговли Украины озвучили прогноз курса национальной валюты по отношению к доллару США на три ближайших года. Об этом идет речь в «Прогнозе экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы».





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