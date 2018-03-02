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Курсы валют на пятницу 2 марта

Курс валют02 Мар 2018
Курсы валют на пятницу 2 марта
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С наступлением календарной весны гривна начала укрпеляться, курс евро и доллара в Украине резко упал.

На сегодня, 2 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:
1 доллар США – 26,66 грн;
1 евро – 32,45 грн;
10 российских рублей – 4,72 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился еще на 14 копеек. За два весенних дня «зеленый» потерял уже 32 копейки. Одной из причин падения курс доллара в Украине эксперты называли «агрессивное» ужесточение монетарной политики НБУ. И регулятор 1 марта продолжил ужесточение, повысив учетную ставку до 17%.
Курс евро упал на 31 копеек после вчерашнего падения на 40 копеек. Так низко курс евро в Украине не падал с середины декабря 2017 года.
Стоимость 10 российских рублей понизилась на 12 копеек.

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Золотовалютные (международные) резервы Украины к концу февраля выросли до 18,5 млрд долларов с 18,443 млрд долларов, которые были накоплены по состоянию на начало месяца. Об этом сообщил замглавы Национального банка Украины (НБУ) Олег Чурий.
В свою очередь, и.о. главы правления Нацбанка Яков Смолий отметил, что победа НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмском арбитраже, хотя и является положительным фактором для динамики золотовалютных резервов, основным источником их пополнения остается сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и другими финансовыми организациями.

 

 



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