Курсы валют на межбанковском рынке продолжают снижаться

Курс доллара на межбанке в продаже 7 февраля 2018 года в 10:30 в сравнении с показателем закрытия последней сессии уменьшился на 126копеек — до 27,16 грн/долл. Курс евро в продаже понизился на 23 копейки — до 33,59 грн/евро.

По данным компании «Укрдилинг», сегодня торги по доллару начались в диапазоне 27,1200 – 27,1600 грн/доллар, евро 33,5420 – 33,5914 грн/евро, российский рубль 0,4755 — 0,4765 грн/рубль.

Валюты Bid Offer

USD/UAH 27,1200 27,1600

EUR/UAH 33,5420 33,5914

RUB/UAH 0,4755 0,4765

Напомним, 6 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3900 — 27,4200, евро 33,7883 – 33,8225 грн/евро, российский рубль 0,4796 — 0,4804 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 февраля 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривны до 27,46 гривен за доллар. Официальные курсы валют установлены на следующем уровне: 2746,0866 гривны за 100 долларов (-28,1582); 3385,6502 гривны за 100 евро (-65,5103); 4,7992 гривны за 10 рублей (-0,1199).

Напоминаем, не забудьте выбрать свой способ читать новости.

Messenger

Telegram

Chrome





Источник