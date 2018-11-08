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Курсы валют на 9 ноября: гривна немного подешевела

Курс валют 08 Ноя 2018
Курсы валют на 9 ноября: гривна немного подешевела
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Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк установил курсы валют на пятницу

Курс доллара на межбанке в продаже вырос на две копейки – до 27,93 грн/долл, курс в покупке поднялся также на две копейки – до 27,90 грн/долл.


Национальный банк Украины на 9 ноября 2018 года опустил курс гривны почти на три копейки – до 27,92 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 8 ноября.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2792,6734 гривны (+2,9776);


– 100 евро – 3190,3501 гривны (-14,1735).


По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на две копейки – до 27,93 грн/долл, курс в покупке поднялся также на две копейки – до 27,90 грн/долл.


Котировки евро в покупке упали на 11 копеек, а продаже – на 12 копеек, до 31,89-32,91 грн/евро.


Накануне НБУ впервые за семь месяцев купил валюту в ходе аукциона. Изначально центробанк объявил об опции на 100 млн долларов. Но в итоге приобрел чуть более 57 млн долларов.


Также сообщалось, что Нацбанк дал рекомендации правительству, как смягчить девальвацию гривны.


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