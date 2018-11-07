Курсы валют на 8 ноября: гривна продолжает укрепляться

Фото: Корреспондент.net

Курс валют от НБУ на четверг

Национальный банк снова укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке еще немного подешевел.

Национальный банк Украины установил на четверг, 8 ноября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2789.6958 (-5,1118 грн);

– 100 евро – 3204.5236 гривны (+9,2698 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду снизился на 12 копеек — до 27,89-27,91 грн.

Котировки евро в покупке выросли на 5 копеек, а продаже — на 3 копейки, до 32,009-32,038 грн.

Отметим, Национальный банк сегодня впервые за семь месяцев купил валюту в ходе аукциона. Изначально центробанк объявил об опции на 100 миллионов долларов. но купил чуть более 57 миллионов.

Как сообщалось, курс доллара также продолжает снижаться в обменниках.

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