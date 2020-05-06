Курсы валют на 7 мая: евро снова подешевел

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Курс валют НБУ на 7 мая

В сравнении с предыдущим днем евро подешевел на 16 копеек, а доллар — на 4 копейки, сообщает регулятор.



Национальный банк на четверг, 7 мая, укрепил гривну по отношению к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 6 мая.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



— 100 долларов США — 2693,23 гривен (-0,0451 грн);



— 100 евро — 2910,17 гривен (-0,1674 грн).



Напомним, что ранее в Украине почти в два раза сократился рынок наличной валюты. За минувший месяц украинцы продали банкам наличной валюты на $787,3 млн и купили на $736,4 млн.



Также сообщалось, что в НБУ рассказали о причинах падения доллара. Ажиотажный всплеск спроса на валюту в марте был вызван главным образом психологическими факторами, а не экономическими.



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