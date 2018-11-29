Курсы валют на 29.11.18: гривна снова подешевела | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Фото: Пресс-центр НБУ

НБУ установил курсы валют на пятницу

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на четыре копейки – до 28,30 грн/долл, курс в покупке упал на пять копеек – до 28,25 грн/долл.

Национальный банк Украины на 30 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 12 копеек – до 28,39 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 29 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2839,0932 гривны (+12,1883);

– 100 евро – 3232,8754 гривны (+42,9959).

По данным IBC.ua, в четвертый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на четыре копейки – до 28,30 грн/долл, курс в покупке упал на пять копеек – до 28,25 грн/долл.

Накануне в Нацбанке заявили, что резкое подорожание доллара в обменниках обусловлено последними новостями психологического фактора. Регулятор считает, что вскоре паника спадет, и курс доллара вернется к рыночному уровню.

Также сообщалось, что в 2018 году из Украины вывели $2,8 млрд дивидендов.

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