Курсы валют на 27 ноября: НБУ понизил гривну

Фото: Пресс-центр НБУ

НБУ установил курсы валют на вторник

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 14 копеек – до 27,90 грн/долл, курс в покупке снизился на 12 копеек – до 27,85 грн/долл.

Национальный банк Украины на 27 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 10 копеек – до 27,89 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 26 ноября.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2789,8447 гривны (+10,2619);

– 100 евро – 3170,1005 гривны (+14,7181).

По данным IBC.ua, в первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 14 копеек – до 27,90 грн/долл, курс в покупке снизился на 12 копеек – до 27,85 грн/долл.

Ранее стало известно, что на фоне обсуждения в Верховной Раде вопроса о введении военного положения в Украине курс доллара на черном рынке вырос почти на гривну – до 28,89 грн в продаже.

В НБУ заявили, что введение военного положения не повлияет на работу банковской системы. Тем не менее, Нацбанк срочно собирает глав крупнейших банков на совещание.

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