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Курсы валют на 26.05.20: гривна вернулась к снижению

Курс валют 25 Май 2020
Курсы валют на 26.05.20: гривна вернулась к снижению
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Фото: Пресс-служба НБУ

Нацбанк установил официальные курсы валют на вторник

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 2 копейки – до 26,88 гривен за доллар.


Национальный банк Украины на вторник, 26 мая, опустил курс гривны почти на 13 копеек по отношению к доллару и на 15 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 25 мая.


НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:


– 100 долларов США – 2687,42 гривен (+0,1186 грн)


– 100 евро – 2931,57 гривен (+0,1481 грн).


На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 2 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке составил 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки – до 29,28 гривен за евро.


Напомним, на 25 мая Нацбанк укрепил курс гривны более чем на 1 копейку – до 26,75 грн/долл.


Также сообщалось, что в обменниках киевских банков наличный доллар вернулся на уровень в 27 гривен.


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