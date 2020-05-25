Курсы валют на 26.05.20: гривна вернулась к снижению

Фото: Пресс-служба НБУ

Нацбанк установил официальные курсы валют на вторник

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже упал на 2 копейки – до 26,88 гривен за доллар.



Национальный банк Украины на вторник, 26 мая, опустил курс гривны почти на 13 копеек по отношению к доллару и на 15 копеек по отношению к евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в понедельник, 25 мая.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2687,42 гривен (+0,1186 грн)



– 100 евро – 2931,57 гривен (+0,1481 грн).



На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 2 копейки до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке составил 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки – до 29,28 гривен за евро.



Напомним, на 25 мая Нацбанк укрепил курс гривны более чем на 1 копейку – до 26,75 грн/долл.



Также сообщалось, что в обменниках киевских банков наличный доллар вернулся на уровень в 27 гривен.



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