Курсы валют на 12 ноября: Нацбанк укрепил гривну

Фото: Пресс-центр НБУ

НБУ установил курсы валют на понедельник

Курс доллара на межбанке в продаже упал на три копейки – до 27,90 грн/долл, курс в покупке снизился также на три копейки – до 27,87 грн/долл.



Национальный банк Украины на 12 ноября 2018 года поднял курс гривны почти на три с половиной копейки – до 27,89 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в пятницу, 9 ноября.



НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:



– 100 долларов США – 2789,1641 гривны (-3,5093);



– 100 евро – 3164,5856 гривны (-25,7645).



По данным IBC.ua, в последний рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на три копейки – до 27,90 грн/долл, курс в покупке снизился также на три копейки – до 27,87 грн/долл.



Котировки евро в покупке упали на 27 копеек, а продаже – на 25 копеек, до 31,62-32,66 грн/евро.



Ранее на этой неделе НБУ впервые за семь месяцев купил валюту в ходе аукциона. Изначально центробанк объявил об опции на 100 млн долларов. Но в итоге приобрел чуть более 57 млн долларов.



Также сообщалось, что Нацбанк дал рекомендации правительству, как смягчить девальвацию гривны.



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