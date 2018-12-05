Курсы валют на 06.12.18: гривна преодолела важную отметку | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Фото: Пресс-центр НБУ

Нацбанк резко укрепил курс гривны на четверг

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на 11 копеек – до 27,96 грн/долл, курс в покупке упал на 10 копеек – до 27,93 грн/долл.

Национальный банк Украины на 6 декабря 2018 года повысил курс гривны более чем на 15 копеек – до 27,97 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в среду, 5 декабря.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2797,5656 гривны (-15,6812);

– 100 евро – 3176,3560 гривны (-32,5309).

По данным IBC.ua, в третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на 11 копеек – до 27,96 грн/долл, курс в покупке упал на 10 копеек – до 27,93 грн/долл.

Напомним, что курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро 5 декабря понизился по сравнению со вчерашним днем более чем на семь копеек в продаже – до 28,21 грн/долл.

Ранее в Национальном банке рассказали, как военное положение повлияло на банковскую систему в Украине.

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