Курсы валют на 04.12.18: гривна снова укрепилась | Korrespondent.net — Корреспондент.net

Фото: Пресс-центр НБУ
Нацбанк установил курсы валют на вторник
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на шесть копеек – до 28,16 грн/долл, курс в покупке упал на три копейки – до 28,14 грн/долл.
Национальный банк Украины на 4 декабря 2018 года повысил курс гривны почти на пять копеек – до 28,17 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 3 декабря.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
– 100 долларов США – 2817,2738 гривны (-5,0026);
– 100 евро – 3192,5347 гривны (-13,2891).
В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на шесть копеек – до 28,16 грн/долл, курс в покупке также упал на три копейки – до 28,14 грн/долл.
Ранее в Национальном банке рассказали, как военное положение повлияло на банковскую систему в Украине.
Также стало известно, что Украина находится в топе антирейтинга по системным банковским кризисам.
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