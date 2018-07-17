Курсы валют: доллар в Украине подешевел, евро подорожал

Официальный курс НБУ на 17 июля: 100 USD – 2620.6838 грн; 100 EUR – 3071.4414 грн; 10 RUR – 4.2096 грн.

Иллюстрация REUTERS

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2620.6838 (16 июля – 2623.3225)

100 EUR – 3071.4414 (16 июля – 3054.3344)

10 RUR – 4.2096 (16 июля – 4.2112)

В понедельник, 16 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,17/26,19 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни к доллару к закрытию торгов укрепились к доллару с открытия на 4 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,61/30,62 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4116/0,4126 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2066 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 458 сделок на сумму 345,58 млн долл.

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