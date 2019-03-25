Курсы доллара и евро в Украине упали ниже психологических отметок — SEGODNYA

Вчера, 08:40

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Национальный банк обновил официальную стоимость гривни



Фото: Pixabay

Курсы доллара и евро в Украине упали ниже психологических отметок

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2019-03-25T08:40:00+02:00

Финансы

Национальный банк обновил официальную стоимость гривни

На сегодня, 25 марта, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,96 грн;



1 евро – 30,47 грн;



10 российских рублей – 4,23 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 22 марта, курс доллара снизился на 30 копеек после роста на девять копеек накануне. Стоимость доллара снова опустилась ниже психологической отметки в 27 гривен. За неделю – с 18 марта – «зеленый» подешевел на пять копеек.

Курс евро, в свою очередь, упал на 57 копеек. Евровалюта опустилась ниже психологической отметки в 31 гривню.

Стоимость 10 российских рублей снизилась на пять копеек.

В пятницу, 22 марта, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украины снизился на 13 и 20 копеек в покупке и продаже соответственно. Так, безналичная американская валюта торговалась на уровне 26,88/26,91 грн (покупка/продажа). Стоимость евровалюты установилась на отметках 30,32/30,35 грн, снизившись на 46 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2019 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Но в бюджете-2019 расчеты производились, исходя из 29,4 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли – «бюджетный» курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов ради создания «подушки безопасности».

В прогнозе МВФ указано, что в 2019-м гривня девальвирует на 5,89% – до 28,66 грн/долл., а в 2020-м – еще на 4,43%, до 29,93 грн/долл.

В то же время, Стратегия управления государственным долгом Украины предполагает укрепление курса гривни в 2019 году до 29,4 грн/долл. В 2020 году ожидается снижение курса гривни до 30,2 грн/долл. В макроэкономическом обзоре Министерства финансов Украины содержатся такие данные: обменный курс гривни к доллару США в 2019 году составит 28,2 грн/долл., в 2020 году – 29,7 грн/долл., в 2021 году – 30,4 грн/долл.

А согласно «Прогнозу экономического и социального развития Украины на 2019-2021 годы», разработанному в Минэкономразвития, на конец 2019 года курс составит 29,4 грн/долл. По расчетам МЭРТ, гривня девальвирует до 30,7 грн/долл. к концу 2021 года.

Ранее аналитики спрогнозировали, как может изменяться курс в течение всего 2019 года:

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 9,68 грн, однако эксперты призывают не воспринимать этот индекс серьезно, ведь он не отображает полной экономической картины.

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