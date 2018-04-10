Курсы доллара и евро упали после праздника

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Национальный банк Украины в первый рабочий день пасхальной недели укрепил гривню



Автор фото: Александр Яремчук, «Сегодня»

На сегодня, 10 апреля, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,02 грн;

1 евро – 31,84 грн;

10 российских рублей – 4,5 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на четыре копейки. Курс евро упал на 11 копеек, оставшись ниже психологической отметки в 32 грн. Стоимость 10 российских рублей опустилась на четыре копейки.









В пятницу, 6 апреля, курс доллара на межбанковском валютном рынке Украине опустился на две копейки в покупке и продаже. Безналичная американская валюта торговалась на уровне 25,98/26,02 грн. Стоимость евро установилась на отметках 31,82/31,86 грн, понизившись на четыре копейки. Сегодняшние торги еще не начались.

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Согласно базовому сценарию трехлетней Бюджетной резолюции, в 2018 году среднегодовой курс гривни прогнозируется на уровне 29,3 грн/долл., в 2019 – 30,5 грн/долл., а в 2020 – 31 грн/долл. Однако же, в бюджете на 2018 год указано, что расчеты производились, исходя из курса 30,1 грн/долл. При этом и в Минфине, и в НБУ уверяют – этот курс не является прогнозом, потому следует воспринимать его исключительно как технический показатель, взятый для расчетов для создания «подушки безопасности».

Согласно консенсус-прогнозу Министерства экономического развития и торговли, средний курс доллара в Украине в 2018 году, по базовому сценарию, составит 28,95 грн/доллар, а в 2019 году – 32 грн/доллар.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – достигнут от 26 января 2018 года.

Согласно «индексу Биг Мака», доллар в Украине должен стоить 8,9 гривни.

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