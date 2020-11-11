Куршутов спрогнозировал, что ждет экономику Украины на фоне пика COVID-19 — World News

Сеяр Куршутов

Экономика Украины на фоне пика пандемии коронавируса COVID-19 продолжит падать, а средств на Едином казначейском счету осталось максимум на две недели.

Об этом в беседе с шеф-редактором информационно-аналитического портала «Хвиля» Юрием Романенко рассказал бизнесмен Сеяр Куршутов.

«Внутреннее потребление уже на дне. Оно будет еще стагнировать, падать. На Едином казначейском счету осталось денег на неделю-две. Что будем делать дальше непонятно. Это грозит уже не экономическим, а большим внутренне политическим кризисом», — заявил он.

По его словам, дальнейшее состояние экономики зависит от того, как пройдут сессии по продаже ОВГЗ и того, сможет ли Украина договориться с МВФ о получении кредитов.

«Сейчас мы в таких условиях, что уже нужно думать, где занять и как сделать так, чтобы потом эти деньги отработать и отдать. То есть, сейчас уже поздно латать пробоины, которые образовались за последние годы в лодке под названием «Украина».

Куршутов также раскритиковал идею введения «карантина выходного дня» и озвучил свой вариант выхода из ситуации. По его мнению, менее болезненным для заведений общепита будет введение полного локдауна, оказание со стороны государства минимальной поддержки и мораторий на взимание платы с аренды недвижимости на период ограничений.

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация заявила, что введение в Украине «карантина выходного дня» принесет больше вреда, чем пользы. Она считает, что государство должно сделать «понятные адаптивные шаги взаимодействия с бизнесом» вместо жестких ограничений.

Как сообщал портал «Хвиля», президент Украины Владимир Зеленский поделился своими ожиданиями от результатов действия «карантина выходного дня».

Советуем вам также ознакомиться с видеороликом на Youtube-канале эксперта по международной и внутренней политике Украинского института будущего Юрия Романенко, в котором он разъяснил, почему президента Владимира Зеленского могут посадить в тюрьму.

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Источник: Хвыля.

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