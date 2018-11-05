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Курс валюты в днепровских банках: МОНИТОРИНГ ЦЕН

Курс валют 05 Ноя 2018
Курс валюты в днепровских банках: МОНИТОРИНГ ЦЕН
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Еженедельно 056.ua проводит мониторинг курса валют. Так, с 29 октября по 5 ноября включительно, курс валюты в Днепре менялся. И чтобы понять, что подорожало, а что подешевело, журналист 056 провела мониторинг курса валют по разным банкам Днепра.

Так, на сегодняшний день, 5 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют:

— 100 долларов США оценивают в 2813,2823 гривны, это на 0,47% меньше, чем на прошлой неделе;  

— 100 евро подорожал на 0,16% и составляет 3211,9244 гривны. 

Если сравнивать стоимость бакса в ПриватБанке с прошлым понедельником — покупка снизилась на 0,36% (10 копеек),  а продажа — осталась на том же уровне: 28 и 28,25 гривен соответственно. Покупка-продажа евро снизилась на 0,36% (10 копеек) и составляет 31,8 и 32,35 гривен соответственно. 

В А-банке установили свои «расценки» на валюту. Покупка доллара, в отличии от ПриватБанка,  снизилась на 0,53% (15 копеек)  — 27,9 гривен;  продажа — стала дешевле на 0,36% (10 копеек)  — 28,3 гривен. Евро не сильно отличается от своего «зеленого друга»: покупка стала меньше,  а продажа, наоборотнаоборот,  поднялась. Так, на 0,63% (20 копеек) снизщилась покупка евро и составляет 31,6 гривен;  продажа выросла на 0,61% (20 копеек)  — 32,6 гривен. 

В Идеябанке и Пумб банке стоимость американского доллара такая же, как и в ПриватБанке — 28 и 28,25 гривен.

А вот с евро ситуация «разошлась». Так, в Идеябанке покупка одного евро стоит также, как и в ПриватБанке — 31,8 гривен; продажда — на 0,61% дешевле, чем в А-банке и составляет 32,4 гривны. В Пумббанке на покупку-продажу евро установили такие «тарифы»: 32 и 32,3 гривен соответственно. 



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