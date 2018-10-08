Курс валюты в Днепре: мониторинг по банкам

Каждую неделю 056.ua проводит мониторинг курса валют. Так, с 1 по 8 октября включительно, курс валюты в Днепре менялся. И чтобы понять, что подорожало, а что подешевело, журналист 056 провела мониторинг курса валют по разным банкам Днепра.

Так, на сегодняшний день, 8 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют

— 100 долларов США оценивают в 2808,4816 гривен;

— 100 евро — 3231,4389 гривен

ПриватБанк, в свою очередь, оценивает доллар и евро дешевле. Так, покупка-продажа доллара в этом финансовом учреждении обойдется в 27,95 и 28,25 гривен, что на 0,46% дешевле, чем в НБУ. Покупку-продажу евро оценивают на 0,81% дешевле, по сравнению с Нацбанком — 32,05 и 32,7 гривен.

Стоимость иностранной валюты в Идея Банке на 0,18% дороже, чем в предыдущем финансовом заведении. Покупка — продажа одного американского «зеленого» будет 28 и 28,2 гривен за покупку и продажу соответственно. А вот ситуация с евро «разошлась»: покупка обойдется в Идея Банке в 32,1 гривны, что на 0,16% больше, чем в ПриватБанке и на 0,65% больше, чем в НБУ. Продажу евро в Идея Банке оценивают в 32,8 гривны. Это на 0,3% больше, чем в ПриватБанке.

Альфа Банк установил стоимость покупки доллара — такую же, как и ПриватБанк — 27,95 гривен, а продажа на 5 копеек дешевле и составляет 28,2 гривен за один бакс. Евро купить и продать будет дешевле, чем во всех предыдущих вышеперечисленных банках. Покупка одного евро обойдется в 32 гривны. Это на 0,97% дешевле, чем в НБУ, ниже на 0,16%, нежели в ПриватБанке и на 0,31% меньше по сравнению с Идея Банком. Продажа стоит 32,55 гривен, что на 15 копеек дешевле, чем в ПриватБанке и на 0,77% ниже, если сравнивать с Идея Банком.

Пумб Банк составил свою стоимость курса валюты на сегодняшний день. Покупка-продажа американского доллара такая же как и в ПриватБанке — 27,95 28,25 гривен соответственно. Покупку евро здесь оценили в 32,2. Это на 0,47% больше, чем в ПриватБанке, на 0,31% дороже, нежели в Идея Банке и на 0,62% больше, если сравнивать с Альфа Банком. Продажа этой валюты идет в Пумб Банке по такому курсу: 32,6 гривен. Это на 10 копеек дешевле, чем в ПриватБанке, ниже на 20 копеек, если сравнивать с Идея Банком и на 15 копеек дешевле, чем в Альфа банке.

В А-банке покупка 1 доллара стоит на 0,65% дешевле, чем в НБУ — 27,9 гривен. Продажа доллара — 28,3 гривен. Это на 0,18% дороже, чем в ПриватБанке. Евро это финансовое учреждение скупает по цене 32 гривны, так же, как и Альфа банк, а продает по 32,6 гривны, как и Пумб Банк.

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