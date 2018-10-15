Курс валюты: в Днепре доллар дешевеет, а евро растет

Каждую неделю 056.ua проводит мониторинг курса валют. Так, с 8 по 15 октября включительно, курс валюты в Днепре менялся. И чтобы понять, что подорожало, а что подешевело, журналист 056 провела мониторинг курса валют по разным банкам Днепра.

Так, на сегодняшний день, 15 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно иностранных валют:

— 100 долларов США оценивают на 0,34% дешевле, чем неделю назад — 2798,8166 гривен.

— 100 евро — 3232,4059 гривен. Это на 0,03% больше, по сравнению с прошлым понедельником.

ПриватБанк, в свою очередь, оценивает доллар и евро дешевле, чем неделю назад . Так, покупка-продажа одного «зеленого» обоойдется в 27,85 и 28,15 гривен. Это на 0,36% (10 копеек) дешевле, если сравнивать с прошлым понедельником. Продажа евро в ПриватБанке идет по такому курсу: покупка одного евро стоит на 0,16% (5 копеек) дешевле, чем неделю назадназад — 32 гривны; продажа осталась на месте — 32,7 гривен.

Стоимость иностранной валюты в ИдеяБанке упала за семь дней. Покупка доллара подешевела на 0,72% (20 копеек) и составляет 27,8 гривен. Продажа также упала на 0,53% (15 копеек) — 28,05 гривен. Курс евро за неделю в этом банке не изменился: покупка-продажа обходится в 32,1 и 32,8 гривен.

Альфа Банк установил стоимость покупки доллара — такую же, как и ПриватБанк — 27,85 гривен. Продажа также обойдется дешевле на 10 копеек — 28,1 гривен за один бакс. Евро же, наоборот, подорожал. Покупка-продажа стала дороже на 0,16% и составляет 32,05 32,6 гривен соответственно.

Пумб Банк составил свою стоимость курса валюты на сегодняшний день. Покупка американского доллара такая же как и в ПриватБанке — 27,85. Продажа упала на 0,36% (10 копеек) — 28,15 гривен. Евро подорожал на 0,36%. Покупку-продажу евро здесь оценили в 32,3 и 32,7 гривен. Это на 10 копеек больше, чем неделю назад.

В А-банке покупка доллара дешевле на 0,18% (5 копеек), если сравнивать с ПриватБанком — 27,8 гривен. Продажа составляет 28,2 гривен. Это на 0,36% (10 копееккопеек) дороже, чем в Альфа Банке. Курс евро А-банк оцениваетоценивает, так же, как Идея Банк — 32,1 гривен, а продажу — по той же стоимости, как и Пумб Банк — 32,7 гривен.

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