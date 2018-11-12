Курс валют: «взлетит» ли доллар к Новому году?

Виктор Скаршевский, «Facebook»

12.11.2018 11:16

(Обновлено 12.11.2018 в 11:18)

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Если все в стране все обсуждают курс доллара, то в экономике такой страны серьезные проблемы, причем хронические.













Это во-первых, это недоверие украинских граждан к национальной валюте – к гривне;

во-вторых, это отсутствие экономического суверенитета, так как развитие сырьевой украинской экономики полностью зависит от внешнеэкономической конъюнктуры и иностранных займов. А на внешнеэкономическую конъюнктуру украинское правительство совсем никак не влияет.

О ДИНАМИКЕ ДЕВАЛЬВАЦИИ ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Ничего не нужно изобретать, можно просто проанализировать статистику последних 25 лет.

В периоды благоприятной для Украины внешнеэкономической конъюнктуры гривна была стабильной либо девальвировала всего 3-5% в год, а в периоды резкого снижения мировых цен на сырье (как в 2008-2009 и в 2014-2015), гривна девальвировала в 1,5-3 раза.

И динамика курса, равно как и экономическое развитие, не зависит от дополнительных полномочий Владимира Гройсмана (об этом желании он заявил в прошлую пятницу в Верховной Раде), от полномочий президента, не зависит от того, у нас парламентско-президентская республика или президентско-парламентская.

О ПРОГНОЗЕ КУРСА ОТ РЕЙТИНГОВОГО АГЕНТСТВА FITCH

Я бы этот прогноз назвал – «плюс 5%», ведь они заложили до 2020 ежегодную девальвацию гривны на 5%: 2019 — 30,7 грн/$, 2020 — 32,3 грн/$.

Этот прогноз сделан на основании тенденций последних нескольких лет. Это даже не прогноз, а простая экстраполяция прошлой динамики курса, которая имеет право на жизнь, если сохранится для Украины благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура.

А с этим могут быть большие проблемы.

Ведь сейчас только ленивый не говорит о возможном мировом кризисе или, как минимум, о глубокой коррекции, что неизбежно приведет к резкому снижению цен на основные экспортные украинские товары, точнее сырье.

О БЛИЗЛЕЖАЩЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ ДО КОНЦА 2018 ГОДА

Если воспользоваться приемом Fitch, и посмотреть, как вела себя гривна в ноябре-декабре в 2016 и 2017 годах, то мы увидим, что с начала ноября до конца декабря гривна девальвировала на 5%.

Перенесем эту тенденцию на 2018 год, и получим курс доллара к концу декабря в районе 29,5-30 грн/$.

Для такой курсовой динамики есть основательные причины.

Во-первых, уже сейчас, а не в перспективе, начала ухудшаться внешнеэкономическая конъюнктура (металл, зерновые, химия) и стремительно увеличивается дефицит торгового баланса Украины (на 30% по отношению к 2017 году и в 3,5 раза – с 2015).

Во-вторых, доллар укрепляется на мировых рынках.

В-третьих, ожидаемая сумма вывода дивидендов нерезидентами в 2 раза выше, чем в прошлом году — $3,5 млрд в 2019 году против $1,7 млрд в 2018. К сожалению, это логично и предсказуемо, учитывая текущий инвестиционный климат в Украине. Не удивительно, что и приток прямых иностранных инвестиций в Украину в текущем году сократился в полтора раза.

В-четвертых, сезонная глупость правительства. В декабре расходы бюджета будут в 2-3 раза выше, чем в среднемесячные расходы по году. Ведь расходы государственного бюджета на данный момент недофинансированы на 65 млрд грн. Добавим к этому хроническое недофинансирование расходов местных бюджетов.

В декабре практически весь объем накопившегося бюджетного недофинансирования будет погашен (как в прошлые годы) и мы получим существенное разовое вливание бюджетных денег в экономику, что приведет к усилению девальвационных процессов.

В-пятых, правительство заинтересовано в более слабой гривне, потому что 40% доходной части госбюджета зависит от обменного курса. Как только, со второй половины июля 2018 года, увеличились темпы девальвации, так сразу с июля начал выполняться план по таможенным платежам. Не борьба с контрабандой, а девальвация помогает наполнять бюджет.

Да и в бюджет на 2018 год правительство рассчитывало исходя из курса 30,10 грн/$ на конец 2018 года.







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