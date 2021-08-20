Курс валют в Украины — власти должны готовиться к падению цен на руду, зерно и гривны

После скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и на металлургическую продукцию. Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре подешевели на 10% — до 134 долларов за тонну.

Это минимум за последние 8 месяцев. По данным Bloomberg, стоимость фьючерсов на Даляньской сырьевой бирже по итогам торгов в четверг опустилась сразу на 6,2%. И теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет.

«Все больше международных аналитических групп, горнодобывающих и металлургических компаний мира начали заявлять о вероятности существенного сокращения производства стали в Китае до конца года. При этом, некоторые крупные китайские производители стали уже заявили о сокращении производства. И падение цен на фьючерсы на руду и кукурузу лишь отражает риски общего снижения цен на сырьевые товары — нефть, аграрную и металлургическую продукцию», — подчеркнул эксперт.

По его убеждению, для Украины главная задача для правительства и Нацбанка — быть готовыми к существенному снижению цен на основные украинские экспортные товары, а также на потерю интереса инвесторов к украинским долговым бумагам — государственным и корпоративным.

«Падение цен на основные экспортные товары, с одной стороны, приведет к падению доходов компаний-экспортеров, а соответственно — госбюджета. А с другой — ухудшит условия для осуществления внешних заимствований. При этом давление на курс национальной валюты усилится. Правительство даже при реализации самых негативных экономических и политических сценариев обеспечит контролируемое ослабление курса гривны до 29-30 гривен за доллар к концу следующего года», — отметил экономист.





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