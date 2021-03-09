Курс валют в Украине во вторник, 9 марта 2021 года

Курс гривни укрепился. Фото: «Страна»

Во вторник, 9 марта, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 27,7300 грн/$1 с 27,7625 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно данным дилеров коммерческих банков, котировки национальной валюты на закрытие торгов составили 27,72-27,74 грн/$1.

По данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке во вторник ослабился до 27,75 грн/$1 с 27,69 грн/$1 в пятницу.

В то же время, финансовый регулятор укрепил курс нацвалюты на 10 марта – до 27,7431 грн/$1 с 27,7091 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 10 марта 2021 года:

BYN 1 белорусский рубль 10.663

USD 1 доллар США 27.7431

EUR 1 ЕВРО 32.9741

JPY 10 японских йен 2.5465

PLN 1 польский злотый 7.1873

ILS 1 новый израильский шекель 8.3328

RUB 10 российских рублей 3.7483

TRY 1 турецкая лира 3.6184

GBP 1 фунт стерлингов 38.4852

CZK 1 чешская крона 1.2539

SEK 1 шведская крона 3.2512

CHF 1 швейцарский франк 29.7801

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.2587

По данным НБУ объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 4 марта составил 592,09 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $520,06 млн.

Напомним, 4 марта банкиры обвалили курс доллара из-за повышения учетной ставки НБУ и ожиданий нового локдауна.

Также сообщалось, что 3 марта, на межбанковском валютном рынке доллар при продаже подешевел почти на 8 копеек.

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