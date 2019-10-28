Курс валют в Украине: в Минэкономики назвали один из факторов влияния — 28.10.2019

Присланные заробитчанами деньги в Украину из-за границы являются значительной суммой как для государственного бюджета, так и для поддержание стабильного курса национальной валюты в стране.





Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал заместитель

министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает Диалог.UA.

По словам Николайчука, работающие за границей жители Украины

присылают в страну ежегодно около 11 млрд долларов, что является четвертью

украинского бюджета. Так, в 2020 году ожидается поступлений в районе 302

миллиардов гривен, хотя всего доходная статься составляет 1 триллион 26

миллиардов гривен.

Он заверил, что деньги из-за границы существенно влияют на

курс национальной валюты и являются серьезнным источником валютных

поступлений в страну.

Николайчук отметил, что за последние пять лет цифры в данном

направлении только растут. Однако в последующие годы министерство прогнозирует

падение переводов.

Ранее сообщалось, что, согласно оптимистичному прогнозу

правительства, в 2020 году курс гривны в Украине не будет подниматься дороже 25

гривен за доллар. При этом средний заложенный курс равняется 27 гривнам за

доллар.

Финансовые аналитики спрогнозировали увеличения роста курса доллара в Украине по отношению к гривне уже в течение ближайшей недели.

В украинских обменниках к полудню 24 октября резко вырос курс доллара по отношению к гривне. Американская валюта подскочила сразу

на 16 копеек до 25,14 гривны за доллар. Однако в понедельник, 28 октября, курс

стабилизировался.





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