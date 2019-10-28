Курс валют в Украине: в Минэкономики назвали один из факторов влияния — 28.10.2019

Присланные заробитчанами деньги в Украину из-за границы являются значительной суммой как для государственного бюджета, так и для поддержание стабильного курса национальной валюты в стране.
Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказал заместитель
министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Сергей Николайчук, передает Диалог.UA.
По словам Николайчука, работающие за границей жители Украины
присылают в страну ежегодно около 11 млрд долларов, что является четвертью
украинского бюджета. Так, в 2020 году ожидается поступлений в районе 302
миллиардов гривен, хотя всего доходная статься составляет 1 триллион 26
миллиардов гривен.
Он заверил, что деньги из-за границы существенно влияют на
курс национальной валюты и являются серьезнным источником валютных
поступлений в страну.
Николайчук отметил, что за последние пять лет цифры в данном
направлении только растут. Однако в последующие годы министерство прогнозирует
падение переводов.
Ранее сообщалось, что, согласно оптимистичному прогнозу
правительства, в 2020 году курс гривны в Украине не будет подниматься дороже 25
гривен за доллар. При этом средний заложенный курс равняется 27 гривнам за
доллар.
Финансовые аналитики спрогнозировали увеличения роста курса доллара в Украине по отношению к гривне уже в течение ближайшей недели.
В украинских обменниках к полудню 24 октября резко вырос курс доллара по отношению к гривне. Американская валюта подскочила сразу
на 16 копеек до 25,14 гривны за доллар. Однако в понедельник, 28 октября, курс
стабилизировался.