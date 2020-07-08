Курс валют — в Украине укрепляется гривня — Новости Украина — УНИАН

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Oфициальный курс гривни к евро на 8 июля установлен на уровне 30,40 гривни/евро.
Иллюстрация REUTERS
Национальный банк Украины на среду, 8 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,93 гривни/доллар, то есть гривня после нескольких дней падения продолжает укрепляться.
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Согласно данным, обнародованным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 30,40 гривни/евро.
По состоянию на 8 июля Регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 26,93 (7 июля – 2712,69).
100 EUR – 30,40 (7 июля – 3072,26).
Курс валют 8 июля в обменниках:
Стоимость доллара США в обменных пунктах Киева на утро среды, 8 июля, снизилась на 10 копеек — до 27,05 гривни.
Как передает корреспондент УНИАН, стоимость евро снизилась на 20 копеек и составила 30,50 гривни.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 26,80 гривни за доллар, евро — 30,00 гривни за евро.
Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на вторник, 7 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,12 гривни/доллар, то есть гривня после нескольких дней падения укрепилась к доллару на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
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