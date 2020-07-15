Курс валют — В Украине подорожал евро — Новости Украина — УНИАН

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По отношению к доллару гривня укрепилась на две копейки

По отношению к евро гривна существенно ослабла / фото УНИАН

Национальный банк Украины на четверг, 16 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,12 гривни/доллар, то есть по отношению к доллару гривня укрепилась на две копейки.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,03 грн/евро, то есть гривня ослабла к евро на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Курс регулятора

По состоянию на 16 июля регулятор установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 27,12 (15 июля – 2714,36)

100 EUR – 31,03 (15 июля – 3087,45)

Курс днем раньше

Национальный банк Украины на среду, 15 июля, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,14 гривни/доллар, то есть гривна третий день подряд ослабевала к доллару – на этот раз на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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