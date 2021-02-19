Курс валют в Украине на пятницу, 19 февраля

курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 27,8600 грн/$1 с 27,8475 грн/$1. Фото: «Страна»

В пятницу, 19 февраля, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 27,8600 грн/$1 с 27,8475 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Согласно данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 27,85-27,87 грн/$1.

А согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в пятницу сохранился на уровне 27,85 грн/$1.

В то же время регулятор ослабил курс нацвалюты на 22 февраля – до 27,8468 грн/$1 с 27,8461 грн/$1 накануне.

Ранее «Страна» сообщала, что перед выходными доллар подешевел, а евро в цене не изменился. В пятницу официальная стоимость доллара, по данным НБУ, составляет 27,8461 гривен за единицу валюты.

Также напомним, что доллар стали активнее продавать под налоги, но его курс все равно подняли.

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