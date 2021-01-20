Курс валют в Украине на четверг, января

Курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 28,265 грн/$1. Фото «Страна»
В среду, 20 января, курс гривни на межбанковском валютном рынке ослабился до 28,265 грн/$1 с 28,150 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
В частности, согласно данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 28,255-28,275 грн/$1.
А согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 28,18 грн/$1 с 28,17 грн/$1 во вторник.
Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 21 января – до 28,2035 грн/$1 с 28,1544 грн/$1 накануне.
«Страна» сообщала, что 19 января курс доллара провалился под давлением иностранцев. В частности, средний курс продажи остался на вчерашнем уровне, а курс покупки опустился на 5 копеек.
Также напомним, что ранее банкиры взвинтили курс доллара, распродав валюту вкладчиков с депозитов.
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