Вы здесь: Главная / Курс валют / Курс валют в Украине на 9 октября

Курс валют в Украине на 9 октября

Курс валют 09 Окт 2018
Курс валют в Украине на 9 октября
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Загрузка...

Национальный банк Украины на 9 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,08 грн/доллар, почти не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ,

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне:

  • 2808,7920 гривен за 100 долларов

При этом курс доллара на 8 октября составляет 2808,4816 гривен за 100 долларов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар. 

Источник

Курс валюты в Днепре: мониторинг по банкам →



Экономические новости Украины и мира.
Редакция "Экономических новостей" может не разделять точку зрения авторов, и ответственности за содержание републицируемых материалов не несет.
↑ Scroll to top