Курс валют в Украине на 9 октября

Национальный банк Украины на 9 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,08 грн/доллар, почти не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ,
Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне:
- 2808,7920 гривен за 100 долларов
При этом курс доллара на 8 октября составляет 2808,4816 гривен за 100 долларов.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.