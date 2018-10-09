Курс валют в Украине на 9 октября

Национальный банк Украины на 9 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,08 грн/доллар, почти не изменив по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ,

Официальный курс гривны к доллару на 9 октября установлен на таком уровне:

2808,7920 гривен за 100 долларов

При этом курс доллара на 8 октября составляет 2808,4816 гривен за 100 долларов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар.

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