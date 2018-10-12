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Курс валют в Украине на 12 октября: чего ждать в конце недели

Курс валют 12 Окт 2018
Курс валют в Украине на 12 октября: чего ждать в конце недели
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Национальный банк Украины на 12 октября 2018 года установил официальный курс на уровне 27,98 грн/доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 12 октября установлен на таком уровне:

  • 2798,4519 гривен за 100 долларов

При этом курс доллара на 11 октября составляет 2800,2897 гривен за 100 долларов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что курс гривны к концу 2019 года составит 29,4 гривны за доллар. 

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Курс валют на 12 октября: гривна укрепляет позиции относительно доллара →



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