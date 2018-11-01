Курс валют в Украине на 1 ноября

Национальный банк Украины на 1 ноября 2018 года установил официальный курс на уровне 28,11 грн/доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к доллару на 1 ноября установлен на таком уровне:

2811 гривен за 100 долларов

При этом курс доллара на 31 октября составляет 2816 гривен за 100 долларов.

С конца июля курс доллара в Украине медленно, но верно растет. Чего ожидать дальше и к чему готовиться украинцам — узнайте в нашем материале.

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