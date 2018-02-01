Курс валют в Украине: когда выгодно покупать, а когда продавать доллар

Колебания валютных курсов это хорошая возможность заработать.
Когда надо продавать, а когда покупать доллары, сообщает «Сегодня».
Когда самый выгодный курс доллара в году
Сезонные колебания наблюдаются последние три года, ведь раньше курс удерживался Нацбанком.
Если сравнить графики за последние года, то максимальные цены на доллар фиксируются зимой, а затем они падают вплоть до лета. Осенью начинаются очередные скачки. В середине осени вновь наблюдается падение цены, хотя и не такое сильное, как от зимы к лету. А ближе к Новому году цена на доллар опять взлетает вверх, начиная тем самым зимний курсовой пик.
Эксперты подтверждают, что покупать доллары выгоднее всего летом, в июле-августе. А избавляться от валюты надо в декабре-январе, когда доллар растет.
«Лучше всего покупать доллары летом. Пик укрепления гривни приходится на конец июля – начало августа. Если не будет каких-то событий, которые могут сломать общую логику, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет. Для продажи лучший период – где-то вторая декада января», – говорит эксперт-экономист Борис Кушнирук.
Что касается осени, продавать доллары стоит только если гривня нужна срочно, и только во время роста цен. Потому что, как показывает опыт последних трех лет, осенние пики далеко не такие высокие, как зимние.
Секреты продажи и покупки доллара
Специалисты утверждают, что в течение месяца или недели также наблюдаются определенные закономерности в поведении доллара. Они, конечно, не так отчетливо выражены, как сезонные пики, но, тем не менее, помогут сэкономить в случае, если вам надо провести операции по обмену валют не в самый удачный период, когда курс не слишком привлекательный.
«Зачастую наиболее слабая наша валюта в последнюю неделю месяца, когда подходят к выплатам долларовые платежи. Наиболее сильной наша валюта является на второй неделе месяца, когда давление на курс со стороны его основных покупателей минимально», – делится наблюдением Максим Пархоменко.
Можно сделать вывод, что продавать доллары стоит в конце месяца, а покупать – с 7 по 14 число каждого месяца.
Что касается дня недели, то многие аналитики не видят тут особой закономерности.
Правда, при обмене валют стоит учитывать, что в начале недели, после выходных, часто официальный курс гривни «проседает», что отражается на розничном курсе покупки. Таким образом начало и конец недели – не лучшее время для того, чтобы сдавать доллары. Лучше сделать это в середине недели.
Наиболее благоприятные дни для продажи долларов — выходные.
По мнению экспертов, лучшее время для покупки долларов:
в течение года – лето.
в течение месяца – вторая неделя месяца.
в течение недели – среда-четверг.
Лучшее время для продажи долларов:
в течение года – зима.
в течение месяца – последняя неделя.
в течение недели – выходные.
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