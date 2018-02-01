Курс валют в Украине: когда выгодно покупать, а когда продавать доллар

Колебания валютных курсов это хорошая возможность заработать.

Когда надо продавать, а когда покупать доллары, сообщает «Сегодня».

Когда самый выгодный курс доллара в году

Сезонные колебания наблюдаются последние три года, ведь раньше курс удерживался Нацбанком.

Если сравнить графики за последние года, то максимальные цены на доллар фиксируются зимой, а затем они падают вплоть до лета. Осенью начинаются очередные скачки. В середине осени вновь наблюдается падение цены, хотя и не такое сильное, как от зимы к лету. А ближе к Новому году цена на доллар опять взлетает вверх, начиная тем самым зимний курсовой пик.

Эксперты подтверждают, что покупать доллары выгоднее всего летом, в июле-августе. А избавляться от валюты надо в декабре-январе, когда доллар растет.

«Лучше всего покупать доллары летом. Пик укрепления гривни приходится на конец июля – начало августа. Если не будет каких-то событий, которые могут сломать общую логику, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет. Для продажи лучший период – где-то вторая декада января», – говорит эксперт-экономист Борис Кушнирук.

Что касается осени, продавать доллары стоит только если гривня нужна срочно, и только во время роста цен. Потому что, как показывает опыт последних трех лет, осенние пики далеко не такие высокие, как зимние.

Секреты продажи и покупки доллара

Специалисты утверждают, что в течение месяца или недели также наблюдаются определенные закономерности в поведении доллара. Они, конечно, не так отчетливо выражены, как сезонные пики, но, тем не менее, помогут сэкономить в случае, если вам надо провести операции по обмену валют не в самый удачный период, когда курс не слишком привлекательный.

«Зачастую наиболее слабая наша валюта в последнюю неделю месяца, когда подходят к выплатам долларовые платежи. Наиболее сильной наша валюта является на второй неделе месяца, когда давление на курс со стороны его основных покупателей минимально», – делится наблюдением Максим Пархоменко.

Можно сделать вывод, что продавать доллары стоит в конце месяца, а покупать – с 7 по 14 число каждого месяца.

Что касается дня недели, то многие аналитики не видят тут особой закономерности.

Правда, при обмене валют стоит учитывать, что в начале недели, после выходных, часто официальный курс гривни «проседает», что отражается на розничном курсе покупки. Таким образом начало и конец недели – не лучшее время для того, чтобы сдавать доллары. Лучше сделать это в середине недели.

Наиболее благоприятные дни для продажи долларов — выходные.

По мнению экспертов, лучшее время для покупки долларов:

в течение года – лето.

в течение месяца – вторая неделя месяца.

в течение недели – среда-четверг.

Лучшее время для продажи долларов:

в течение года – зима.

в течение месяца – последняя неделя.

в течение недели – выходные.

Как сообщал «Обозреватель», появился исчерпывающий прогноз по курсу валют в Украине.





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