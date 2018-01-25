Курс валют в Украине: как спрогнозировать и сохранить сбережения

Гривна на сегодня достаточно слаба и крайне чувствительна к наличию валюты в стране. Даже однократная покупка крупной суммы в валюте неким предприятием способна ощутимо качнуть курс.
Об этом рассказал шеф-редактор Утра в Большом Городе Константин Игнатчук.
Валюта в Украину поступает из 4-х основных источников:
– доходы от экспорта украинских предприятий;
– инвестиции;
– внешние заимствования;
– гастарбайтеры.
Основные отрасли, которые зарабатывают на экспорте – это металлургическая, химическая, машиностроительная промышленности, IT-отрасль и, конечно, сельское хозяйство. Поэтому банкиры не врут, когда говорят о сезонных колебаниях гривны.
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В новогодне-рождественские праздники – это время бизнес-затишье во всем мире.
Самое стабильное время – это конец лета-начало осени. Тогда экспортеры и зарабатывают больше, и курс стабильный.
Поэтому, время от времени проверяя публикации в СМИ, как чувствуют себя экспортеры, можно предположить стабильность гривны.
Как сохранить свои сбережения?
- Деньги лучше держать в банковских учреждениях. Тогда они работают не только на вас, но и на экономику.
- Тщательно проверяйте банк перед тем, как нести туда деньги, почитайте о них отзывы экспертов и клиентов. Если какой-то банк предлагает слишком заманчивые условия, лучше убегайте. Скорее всего владельцы такого банка пытаются вымыть средства из карманов клиентов и перевести их в собственные под видом кредитов своим фирмам.
- Можно также вкладывать деньги в акции. Причем не только украинских, но и иностранных фирм. Или, например, доверить средства инвестиционным фондам, которые купят акции за вас. Здесь выгода может быть значительно больше, чем в банке, но и риски проиграть несравненно выше.
- Если же не хотите связываться ни с банками, ни с фондовым рынком, то потратьте деньги на что-то полезное для вас. Купите бытовую технику, машину или недвижимость. Но не держите деньги дома. В конце концов, их могут просто украсть.
Наиболее простой, как многим кажется, способ – это купить доллары и спрятать их где-нибудь в надежном месте.
После обвала курса гривны и банкротства десятков банков такой способ сбережения кажется наиболее очевидным. Но, на самом деле, он худший из всех.
Напомним, эксперты уверяют, что уже весной украинцев ожидает снижение курса.