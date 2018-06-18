Курс валют в Украине: что вытворит гривна и когда остановится

На прошлой неделе буквально на всех рыночных сегментах доллар поднимался в цене. Если первую половину недели гривня снижалась на межбанковском и наличном рынках, то в пятницу подорожание валюты отобразилось и на официальном курсе НБУ. Аналити прогнозируют, что умеренная девальвацая продолжится и в ближайшие семь дней.

Давайте вместе разбираться, что будет происходить с валютой в ближайшие дни.

Чего ждать на этой неделе

Если прошедшие несколько недель американская валюта медленно, но верно приближалась к психологической отметке 26 грн, то на сейчас с такой же скоростью отдаляется от нее. Так, 15 июня официальный курс составил 26,21 грн, а средневзвешенный курс по рынку – 26,3 грн. Такое колебание можно назвать существенным, но ощутимо на ситуации оно все равно не сказывается.

Немногим ранее эксперты прогнозировали подобную девальвацию. Одна из причин – сезон отпусков. Активность на рынке снизилась, в то же время украинцы начали покупать валюту, чтобы потратить ее за рубежом во время отпуска. В это же время незначительно снизились цены на пшеницу и кукурузу на мировых рынках.

Вместе с этим уменьшились и экспортные выручки Украины. Такие изменения в спросе и предложении и привели к небольшому росту доллара. Подобную тенденцию, уверен старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб, можно будет наблюдать и на этой неделе. «На ближайшую неделю мы ожидаем умеренного роста курса доллара. Безналичный доллар будет торговаться через неделю вблизи 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,3 грн», — прогнозирует эксперт.

Старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин также считает, что на следующей неделе курс гривни будет находится в коридоре 26-26,3 грн. «Цены на металлургическую продукцию остаются высокими, что сдерживает давление. Так же активность Минфина по размещению облигаций выводит гривну с рынка и не дает курсу ослабляться», — поясняет эксперт.

Помимо этого, приближается окончание квартала и первого полугодия, компании будут стараться закрыть свои балансы и провести расчеты, что тоже повлияет на колебания нацвалюты. Положительную роль продолжает играть решение о создании в Украине Антикоррупционного суда, что было одним из ключевых требований для предоставления очередного кредитного транша МВФ.

Напомним, ранее информационный портал «Знай.ua» писал о том, что происходит на валютном рынке сегодня, 18 июня.





Источник