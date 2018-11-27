Курс валют в Украине: что стало с долларом из-за военного положения — Главред

Долларыю. Иллюстративное фото / Униан

Банковские учреждения в Украине в массовом порядке начали поднимать котировки на продажу иностранной валюты.

К примеру, к вечеру доллар США по 29,1 гривен продавал «Банк Кредит Днепр». По 28,8 гривен такую валюту предлагали «Альфа-банк», «Укрсоцбанк», «Проминвестбанк», по 28,7 гривен – «Универсал Банк», «Креди Агриколь Банк», сообщает специализированный портал Finclub.

При этом покупают у населения доллары банки по достаточно низкому курсу – в районе 28 гривен у «Альфа-Банка» или «Проминвестбанка». Спред курсов покупки-продажи составил порядка 3%, например, у Банка Кредит Днепр спред составил 90 копеек.

По данным портала Kurs.com, курс доллара на черном рынке сейчас составляет 28,9 гривен, а евро – 32,63 гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что аналитик предупредил о росте курса доллара в Украине из-за обострения агрессии России.





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