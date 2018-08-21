Курс валют в Украине будет плавать, – НБУ

Донецкие новости

21.08.18 09:54dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео ТК «112 Украина»

В Украине курс иностранных валют по отношению к национальной валюте будет постоянно меняться. Об этом заявил директор Департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

«Курс будет плавать: гривна будет и дешеветь, и укрепляться. Национальный банк будет принимать активное участие в торгах. Мы отслеживаем ситуацию и стараемся не допустить значительных колебаний», – сказал он.

«Когда на протяжении дня происходит дисбаланс и курс сильно отклоняется, НБУ выходит с предложениями покупки или продажи валюты и сглаживает эти колебания», – заявил Пономаренко.

Он также рассказал, что рост курса иностранных валют в августе связан с рядом экономических и психологических факторов.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

Читайте также:





Источник