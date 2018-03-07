Курс валют: в обменниках подешевел доллар, но подорожало евро

12:59, 07 марта 2018



108

Продать доллары можно за 26,30 гривни, евро — за 32,60 гривни.

Доллар в обменниках дешевеет, евро — дорожает / фото УНИАН

Стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах 7 марта составляет 26,40 гривни, евро — 32,80 гривни.

Читайте такжеЭксперт назвал причины «искусственного» обесценивания гривни

Как передает корреспондент УНИАН, продать доллары в обменниках можно за 26,30 гривни, евро — за 32,60 гривни за одну денежную единицу.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 6 марта, стоимость доллара в киевских небанковских обменных пунктах была выше и составляла 26,45 гривни/доллар, в то время как стоимость евро была ниже – на уровне 32,75 гривни/евро.

Сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,09/26,12 гривни/доллар.

По сравнению с открытием торгов гривня выросла к доллару на 19 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 32,36/32,41 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4675/0,4683 гривни/рубль.

Средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,1019 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 210 сделок на сумму 149,20 миллиона долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник