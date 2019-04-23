Курс валют в банках и на черном рынке. Гривня существенно укрепилась / Новое Время

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National Bank of Ukraine / Flickr

Курс валют

National Bank of Ukraine / Flickr

Наличные курсы валют в украинских банках и на черном рынке на 23 апреля.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 23 апреля, средний курс покупки наличного доллара снизился на 17 копеек (до 26,66 грн/$), продажи — на 19 копеек (до 27,00 грн/$ соответственно).

Средний курс покупки евро упал на 16 копеек (до 29,88 грн/€), продажи — снизился на 20 копеек (до 30,44 грн/€).

Данные: Интерфакс-Украина по информации сайтов украинских банков.

На черном рынке на 11.05 средний курс покупки доллара был на уровне 26,81 грн/$, продажи — 26,94 грн/$, сообщает finance.ua. Курс евро в покупке составлял 30,14 грн/€, в продаже — 30,24 грн/€.





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