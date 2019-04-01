Курс валют в банках и на черном рынке. Доллар и евро подорожали — Новое Время

Сегодня, 12:08

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National Bank of Ukraine / Flickr

Курс валют

National Bank of Ukraine / Flickr

Наличные курсы валют в украинских банках и на черном рынке на 1 апреля.

По сравнению с предыдущим рабочим днем, 29 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках вырос на одну копейку (до 27,11 грн/$), продажи — на шесть копеек (до 27,45 грн/$).

Средний курс покупки евро увеличился на две копейки (до

30,40 грн/€), продажи — на семь копеек (до 30,93 грн/€).

Данные: Интерфакс-Украина по информации сайтов украинских

банков.

На черном рынке на 11.45 средний курс покупки доллара был на

уровне 27,21 грн/$, продажи — 27,28 грн/$, сообщает finance.ua. Курс

евро в покупке составлял 30,67 грн/€, в продаже — 30,77 грн/€.





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