Курс валют в банках Днепра: сколько стоит и где купить, — ФОТО

В ПриватБанке курс немного иной. Так, покупка доллара обойдется в 26.95 гривен, а продажа — в 27.2 гривен. Покупка-продажа евро в этом банке обойдется в 31.2 и 31.85 гривен соответственно. Российский рубль оценивают в 41 и 43 копейки.

Адреса отделений банка: аэропорт; бульвар Славы, 7,28; Донецкое шоссе, 110, 121; ж/м Красный камень, 18-а; ж/м Сокол 1, 2; Запорожское шоссе, 60,62; Набережная Победы, 20,30; проспект Яворницкого, 12, 23, 43, 66-а, 77, 88, 92, 117, 123; проспект Гагарина, 6, 131, 143; проспект Героев, 3, 9, 12, 19,30, 37; проспект Мазепы, 34, 45; ул. Горького, 47; ул. Артема, 42, 94; ул. Рогалева, 12, 15; ул. Березинская, 18, 24; ул. Калиновая, 1; ул. Короленко, 3; ул. Мечникова, 18.





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