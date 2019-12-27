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Курс валют — Стоимость доллара резко возросла

Курс валют 27 Дек 2019
Курс валют — Стоимость доллара резко возросла
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Размещено: 27.12.2019


Доллар. Фото: pixabay.com

Стоимость доллара значительно выросла в обменных пунктах Киева по сравнению с четвергом, 26 декабря. Об этом сообщил УНИАН.

В пятницу, 27 декабря, одну условную единицу покупают в среднем за 24,10 гривны. Это где-то на 80 копеек дороже, чем ранее. Продать доллар можно за 23,80 гривны.

При этом стоимость евро выросла на 70 копеек и составила 26,55 гривны, а продается евро за 26 гривен.

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