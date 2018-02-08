Курс валют: почему Нацбанк мешает доллару дешеветь

Как и прогнозировали финансовые эксперты, в феврале гривня начала укрепляться. Еще в последнюю неделю января официальный курс доллара уверенно пошел на снижение, потеряв с 25 по 31 января 80 копеек и преодолев отметку в 28 грн в сторону понижения. 1 февраля НБУ зафиксировал цену доллара 27,84. В первую неделю февраля доллар попытался было отвоевать пару копеек у гривни, но затем продолжил падение еще более быстрыми темпами. Так, с 5 по 6 февраля доллар потерял в цене сразу 14 копеек, а с 6 по 7 февраля – аж 28 (до 27,46 грн). В среду, 7 февраля, межбанковский рынок открылся при курсе доллара 27.15, т. е. американская валюты за ночь потеряла 31 копейку. А к обеду средневзвешенный курс снизился еще на 3 копейки – до 27,12 грн. Таким образом, доллар откатился до курса двухмесячной давности (таким он был 5-7 декабря 2017 года).

Розничный курс доллара опустился даже ниже банковского. 7 февраля в большинстве обменников цена покупки колебалась в основном в пределах 27-27,2, а продажи – 27,3-27,5 грн. А некоторые финансовые учреждения снижали курс покупки даже до 26,5 грн.

Евро, «привязанный» к курсу доллара, начал дешеветь одновременно с ним в последнюю неделю января. Если на верхнем пике официальный курс евро поднялся до 35,66 грн, то к 1 февраля он был уже 34,68 грн. А на конец первой недели февраля потерял еще почти гривню (33,85).

На сегодняшний день евро еще не опустился до уровня прошлого года. Таким же был курс европейской валюты 6 января 2018 года. Но евро дешевеет даже несколько быстрее доллара. Так, если доллар с 25 января до 7 февраля потерял в цене 4,9%, то евро – 5,1%.

…Пока Нацбанк не вышел на межбанк

Доллар наверняка упал бы гораздо ниже, поскольку предложение американской валюты в настоящее время намного превышает спрос. Но в межбанковские торги решил вмешаться Нацбанк. 6 и 7 февраля регулятор скупал избыток валюты, таким образом, не позволив гривне укрепиться еще больше. 6 февраля НБУ купил 44 млн долларов, а 7-го – более 110 млн долларов. Причем уже по курсу 27,09 грн.

Почему Нацбанк не разрешает доллару дешеветь?





Александр Охрименко

президент Украинского аналитического центра

Для экономики плохо и когда идет слишком сильная девальвация, и когда слишком сильная ревальвация. Плавное изменение курса всегда лучше резких скачков и паники, возникающей из-за них. Лучше для всех: и для бизнеса, и для населения. Поэтому Нацбанк, очевидно, будет активно выходить на рынок и скупать излишки. Во-первых, тем самым увеличивая золотовалютные резервы, а во-вторых, удерживая курс в плановых рамках.

Экономический эксперт Борис Кушнирук также считает, что слишком сильно укреплять национальную валюту нельзя, это чревато серьезными проблемами для экономики. И даже такое резкое укрепление гривни, которое произошло в последние две недели, может принести Украине серьезные проблемы во второй половине года:





Борис Кушнирук

экономист, эксперт-аналитик

У нас в 2008 году была ситуация, когда в страну стремительно поступала иностранная валюта. Гривня довольно существенно укрепилась, доходы людей росли. Но валюта к нам поступала не потому, что увеличивался экспорт, – в Украину просто заводился спекулятивный капитал. На эти деньги покупались облигации государственного займа. Которые при стабильном курсе доллара приносили инвесторам 8-10% прибыли в год, и даже больше. Для западного рынка это очень высокая доходность. Тогдашний премьер-министр Юлия Тимошенко кричала, что Нацбанк должен укрепить гривню, чтобы уменьшить инфляцию. И Владимир Стельмах, возглавлявший Нацбанк, пошел на это. В результате спрос на импорт еще больше увеличился, потому что импорт подешевел. И таким образом Украина только увеличила проблемы с дефицитом торгового баланса. Напомню, по итогам 2008 года он составил 18 млрд долларов.

Такое резкое укрепление гривни стало предпосылкой для последующей дестабилизации курса и обвала украинской экономики, который мы наблюдали в конце 2008 и 2009 года. Это был результат ошибочной тактики слишком сильного укрепления гривни по отношению к доллару. Чтобы не допустить этого, нужно было, наоборот, сбить низкими процентными ставками заинтересованность иностранцев заводить сюда спекулятивный капитал.

В последние дни мы наблюдаем ту же самую ошибку, какую допустили тогда. Повысив учетную ставку, Нацбанк никоим образом не снизит инфляцию, потому что она носит сейчас не монетарный характер, и НБУ не может на нее повлиять. Но он уже создал условия для притока в Украину временного, спекулятивного иностранного капитала. Высокая процентная ставка по украинским облигациям (ОВДП), которая составляет сегодня 15-16%, создает дополнительное, искусственное предложение иностранной валюты. Но это не та валюта, которая заведена на долгосрочное инвестирование или та, которая появляется в стране в связи с ростом экспорта. Это, повторяю, спекулятивные деньги, которые летом, перед осенним традиционным подорожанием доллара начнут выводить из Украины. И тогда Украина получит еще больше проблем с содержанием курса гривни. Потому что выводиться будут уже не только те суммы, которые были потрачены на ОВДП, но и высокие проценты.

Доллар к весне не слишком «похудеет»

Александр Охрименко прогнозирует, что до марта доллар не опустится ниже 27 грн.





Александр Охрименко

президент Украинского аналитического центра

До конца февраля гривня еще больше укрепится. Примерно до 27 грн на межбанке. Может, до 26,9, но не ниже. Сейчас, можно сказать, ситуация вернулась в нормальное русло. В январе была девальвация, в частности потому, что министерство финансов скупало валюту для погашения процентов по внешним долгам. Сейчас пока выплачивать ничего не надо, и доллары Минфин не покупает. Но сейчас экспортеры продают валюту, и ее количество даже избыточно. Поэтому НБУ выкупает излишки валюты, чтоб не допустить слишком резкой ревальвации. Тем самым Нацбанк сдерживает ревальвацию. Потому что, если бы он не выкупал ее сейчас, курс доллара опустился бы до 25 грн, а может быть, и до 24 грн.

Мясо упало в цене. А другие товары будут дешеветь?

Многие уже заметили, что цены на мясо в последнее время серьезно снизились. Даже в дорогом Киеве свинину сейчас можно купить по 80 грн за кило, хотя еще пару недель назад она стоила порядка 120 грн/кг. Мякоть говядины сейчас продается по 100, хотя была 130 грн и выше. Люди связывают такое изменение цен именно с падением курса доллара.

Однако директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко считает, что снижение цен на мясо пока не стоит связывать с ревальвацией гривни:





«Данных по говядине у нас пока нет, но насчет свинины могу сказать, что падение цен вызвано снижением спроса. В январе спрос на свинину снижается традиционно. В прошлом году в первом квартале цены на мясо также поднимались медленно, а во втором и третьем – гораздо быстрее. В этом году тоже в середине января производители свинины начали понемногу снижать цену, а потом в разных регионах пошли разные тенденции. Например, за последнюю неделю западные регионы немного увеличили отпускную цену, а в центральной и восточной Украине произошло дальнейшее падение цены в опте. Такая разнонаправленная динамика говорит о том, что цена уже, в принципе, стабилизировалась».





Снизятся ли цены в магазинах из-за укрепления гривни? Алексей Дорошенко считает, что некоторые продукты подешевеют, но ближе к весне.





Алексей Дорошенко

директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей

Подешеветь могут только очень скоропортящиеся продукты: бананы, цитрусовые с небольшим сроком хранения. Все остальное, к большому сожалению, вряд ли подешевеет. Потому что все импортеры привязываются даже не к конкретной цифре, а к динамике курса. Когда курс стабилен, сильного подорожания не происходит. А когда идет рост, все закладывают даже более высокие значения, чем есть на сегодняшний момент. Да, сегодня курс доллара падает, но никто ничего переоценивать в ближайшее время не будет. А вот когда станет ясно, что все спокойно, доллар стабилен хотя бы в течение месяца, тогда цены могут несколько снизиться. Две недели снижения курса – недостаточно, чтобы говорить о тенденции. Однако изменение цен произойдет не везде, а лишь там, где есть возможность переоценить продукцию. На рынках мы видим, что ценники иногда переписываются каждую неделю. Особенно когда доллар растет. А в торговых сетях цены не меняются так часто. Во-первых, переоценивать продукцию запрещено договорами с поставщиками. А во-вторых, потому что часто переписывать ценники на десятки или даже сотни позиций, в зависимости от ассортимента, физически невозможно. Так что в торговых сетях в ближайшее время существенного снижения цен не произойдет. Но по этим же причинам во время роста курса доллара в торговых сетях не было такого сильного повышения цен.





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