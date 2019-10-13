Курс валют падает, а цены растут — эксперты объяснили почему — новости Украины

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С началом осени в Украину вернулась инфляция: по данным Госслужбы статистики, после трехмесячного снижения цен летом в сентябре все подорожало в среднем на 0,7%. Всего с начала года за три квартала цены выросли на 3,4%, это меньше, чем за три квартала 2018 г. – тогда было подорожание на 5,6%. «Сегодня» выяснили, что подорожало больше всего, что подешевело, а также какой может быть инфляция к концу года и почему цены растут, несмотря на укрепление гривни.

Подорожало за месяц

Как видно из подсчетов Госстатистики, среди промтоваров и услуг самый большой рост цен в сентябре был на одежду и обувь: за месяц соответственно на 7,5% и 10,4%. Но учитывая, что эти позиции с начала года стабильно дешевели, то, по сравнению с декабрем 2018 года, они стоят дороже всего на 0,1% и 0,9%. Например, среднестатистическая мужская осенняя куртка или пара ботинок чисто арифметически прибавили в цене символические пару гривен.

Далее идет образование: с нового учебного года обучение подорожало сразу на 9,9%, это втрое больше, чем за предыдущие восемь месяцев, ибо за январь-август плата за обучение увеличиласьвсего на 3,1% (в сумме имеем 13%).

Продуктовая корзина стоит больше на 0,7% по сравнению с августом. Рекордсменом стала гречка, подорожавшая сразу на 21,4% (плюс около 5 грн/кг). Из остальных продуктов больше всего поднялась цена на фрукты (+2,4%), молоко (+1,7%), подсолнечное масло (+1,4%), сыр (+1,2%), хлеб (+1,1%), рыбу и рыбопродукты (+1%), спиртное и табак (+1%).

Рост цен за год

Но если сравнить цены сентября 2019 года и сентября 2018-го, то подорожание еды и услуг за год окажется намного значительнее, в отличие от промтоваров, стоимость которых поднялась не более чем на 2,1%. А в целом сентябрь к сентябрю инфляция составила 7,5%, январь-сентябрь к январю-сентябрю – 8,8%.

Продовольственная корзина стоит больше на 9,1%. Сильнее всего огорчили цены на овощи (+28%), хлеб (+16,9%) и фрукты (+14,6%). Молоко за год подорожало на 12,3%, сливочное масло – на 11,8%.

Стоимость коммунальных услуг увеличилась за год на 5,4% (не подорожала только электроэнергия, а газ подешевел). На 6,2% платим теперь больше в случае болезни, в том числе за лекарства на 4,5% больше, за амбулаторные услуги – на 11,3%.

На 28% подорожал проезд по железной дороге, на 15,7% – проезд в междугородных автобусах. Услуги связи теперь стоят больше на 14,5%, чем год назад, образование – на 13,3%, посещение ресторанов и проживание в отелях – на 11,3%.

Как видно, больше всего по карману украинцев ударили коммуналка, проезд и обучение. Например, средняя платежка за двухкомнатную квартиру площадью 50 кв. м «потяжелела» за год на 50-60 грн и это не в отопсезон, проезд от Киева до Одессы во 2-м классе поезда «Интерсити+» теперь стоит больше на 90 грн, семестр обучения в одном из столичных вузов подорожал на 200-400 грн в зависимости от специальности, наконец, ужин на двоих в недорогом ресторане (без спиртного) стал дороже на 80-100 грн.

Подешевело за месяц

Специалисты Госстатистики увидели снижение цен в сентябре по сравнению с августом на куриные яйца (-6,3%), овощи (-5,1%), сахар (-1%). На 3% подешевел природный газ, на 0,1-0,5% – лекарства, топливо, связь. На 2% стали дешевле железнодорожные билеты.

Снижение цен за год

В годовом исчислении самым доступным продуктом стали куриные яйца, подешевевшие на 23,6% (на 4-5 грн/десяток). На 8,5% упала цена на природный газ (около 1 грн/куб. м), на 8,2% – на топливо (литр бензина А-95 стал стоить на 2,5-2,6 грн меньше).

Прогнозы экспертов

Экономисты говорят, что осенний рост цен является традиционным, так как летом инфляция тормозится снижением стоимости овощей и фруктов, занимающих значительную долю в структуре расходов украинцев.

«Ревальвация гривни серьезно «тормознула» рост цен, который у нас традиционно начинается с началом осени, после летней дефляции, – говорит экономист Иван Никитченко. – Поэтому год к году цифра инфляции снизилась с 8,8% до 7,5%. До конца года темпы инфляции снизятся еще, достигнув 6,5%, а возможно, и 6%».

Менее оптимистичен член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

«Рассчитанный Госстатом рост цен на 0,7% невелик и отражает реальную ситуацию в стране за прошлый месяц. В четвертом квартале ежемесячная инфляция также окажется менее 1%, в итоге она год к году не превысит 8%. Это хорошо, но плохо, что однозначная инфляция достигается не ростом экономики, а действиями Нацбанка, который держит очень высокую учетную ставку рефинансирования (стоимость кредитных денег Нацбанка для комбанков. – Авт.). Если ее снизить, то инфляция сразу станет двузначной», – рассказал нам Пендзин.

Рост цен год к году, прежде всего услуг, Пендзин объясняет опережающим повышением зарплат (+20% по итогам 8 месяцев). Но так как рост средней зарплаты не означает, что она растет у всех поголовно, то тем, у кого заработки увеличились меньше, приходится экономить. При этом повышение стоимости каждодневных продуктов, на которые украинцы стабильно тратят почти половину своих доходов, гораздо выше средних 0,7%, поэтому многим кажется, что инфляция выше статистической. То есть продтовары, которые производятся внутри страны, стали главным драйвером инфляции в сентябре.

Гендиректор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко разъяснил, почему, несмотря на удешевление доллара, цены на продукты у нас растут.

«Главная причина – нестабильность курса: то он идет вверх, то вниз, поэтому бизнес не понимает, что будет с курсом дальше и закладывает риски его роста в цену продукции, в том числе и отечественной, – говорит Дорошенко. – Ведь в любой сельхозпродукции есть немалая доля импортной составляющей: топливо, удобрения, семена, техника и т. д. У многих торгсетей отсрочка по платежам за поставленный товар от 30 до 45 дней. Поэтому закладывая в цену курс 24-25 грн, не понимая, каким он будет через 1,5 месяца, можно не только потерять прибыль, но и обанкротиться. Реальный курс у бизнеса – 28 грн за доллар, отсюда и рост цен на украинские продукты».

Подытожив, можно сказать, что инфляция в октябре-декабре будет соизмерима с сентябрьской, что в итоге даст ее снижение год к году до 7-8%.

О том, какие продукты могут подорожать осенью, смотрите в сюжете:

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