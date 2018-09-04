Курс валют от НБУ: гривня упала к доллару

На вторник, 4 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,37 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подорожал на 13 копеек.
Курс евро также вырос на 4 копейки и составил 32,94 грн/€.
Курсы валют на 04.09.2018:
100 долларов США – 2837.8299
100 евро – 3294.4367
100 польских злотых – 767.0043
10 российских рублей – 4.1890
100 швейцарских франков – 2923.7103
100 юаней – 415.8645
С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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