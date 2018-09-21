Курс валют от НБУ: евро значительно подорожал

На пятницу, 21 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,12 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел еще на 6 копеек.

Курс евро в то же время значительно повысился – на 22 копейки и составил 33,02 грн/€.

Курсы валют на 20.09.2018:

100 долларов США – 2806.1850

100 евро – 3302.5991

100 польских злотых – 769.3883

10 российских рублей – 4.2216

100 швейцарских франков – 2919.5537

100 юаней – 409.9603

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.

Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Источник