Курс валют от НБУ: евро подорожал после выходных

На понедельник, 19 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,75 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 2 копейки.
При этом евро подорожал на 10 копеек – до 31,49 грн/€.
Курсы валют на 19.11.2018:
100 долларов США – 2775.4970
100 евро – 3149.0789
100 польских злотых – 729.7305
10 российских рублей – 4.2057
100 швейцарских франков – 2754.8586
100 юаней – 399.3303
С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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