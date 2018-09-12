Курс валют от НБУ: евро и доллар подешевели

На среду, 12 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 28,09 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 11 копеек.
Курс евро снизился на 12 копеек и составил 32,51 грн/€.
Курсы валют на 12.09.2018:
100 долларов США – 2809.5614
100 евро – 3251.7864
100 польских злотых – 754.5798
10 российских рублей – 4.0151
100 швейцарских франков – 2883.8120
100 юаней – 409.0349
С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.
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