Курс валют от НБУ: доллар подорожал, а евро подешевел

На четверг, 15 ноября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,83 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

Таким образом, в сравнении с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 8 копеек.

Евро подорожал всего на 1 копейку – до 31,44 грн/€.

Курсы валют на 15.11.2018:

100 долларов США – 2783.9406

100 евро – 3144.7393

100 польских злотых – 732.8516

10 российских рублей – 4.0942

100 швейцарских франков – 2759.7537

100 юаней – 400.3844

С 1 августа 2018 года НБУ изменил методику расчета официального курса гривни к доллару США. Так, регулятор будет обнародовать его на своем сайте до 16:00 – на два часа раньше, чем прежде. Кроме того, дополнительно в 12:00 будет обнародоваться справочный и резервный курс.

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла «Украина 2020. Что ждет страну».

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

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