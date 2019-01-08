Курс валют от НБУ: доллар и евро укрепились — НВ Бизнес

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Фото: JESHOOTScom / pixabay.com
На вторник, 8 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,71 грн/$.
Об этом сообщает НБУ.
По сравнению с предыдущим днем – 4 января — доллар подорожал на 20 копеек.
Евро подорожал на 38 копеек до 31,60 гривни за евро.
Курсы валют на 08.01.2019:
100 долларов США – 2770.9400
100 евро – 3159.7029
100 польских злотых – 735.5502
10 российских рублей – 3.9887
100 швейцарских франков – 2807.1276
100 юаней – 403.6411