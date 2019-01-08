Курс валют от НБУ: доллар и евро укрепились — НВ Бизнес

Сегодня, 07:55

858

Цей матеріал також доступний українською

Доллар подорожал на 20 копеек.

Фото: JESHOOTScom / pixabay.com

На вторник, 8 января, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 27,71 грн/$.

Об этом сообщает НБУ.

По сравнению с предыдущим днем – 4 января — доллар подорожал на 20 копеек.

Евро подорожал на 38 копеек до 31,60 гривни за евро.

Курсы валют на 08.01.2019:

100 долларов США – 2770.9400

100 евро – 3159.7029

100 польских злотых – 735.5502

10 российских рублей – 3.9887

100 швейцарских франков – 2807.1276

100 юаней – 403.6411





Источник