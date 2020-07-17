Курс валют от НБУ — доллар и евро продолжают дорожать

Национальный банк Украины на понедельник, 20 июля, по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривни до 27,36 гривень за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальные курсы гривни на 20 июля установлены на таком уровне:

31,2554 гривни за 1 евро (+0,1264);

27,3606 гривни за 1 доллар (+0,0868).

Таким образом доллар подорожал на 8,6 копеек, курс евро повысился на 12,6 копеек.

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщал Realist, в четверг, 16 июля, Верховная Рада назначила Кирилла Шевченко главой Национального банка.

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