Курс валют от НБУ — доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины на пятницу, 29 мая, по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривни до 26,9 гривень за доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальные курсы гривни на 29 мая установлены на таком уровне:
29,6234 гривни за 1 евро (-0,0917);
26,9059 гривни за 1 доллар (-0,0943).
Таким образом доллар подешевел на 9,7 копеек, курс евро понизился на 9,4 копеек.
Скриншот (bank.gov.ua)
Как сообщал Realist, 23 апреля правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 8% годовых с 24 марта 2020 года.
1 мая Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов для Украины.