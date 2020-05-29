Курс валют от НБУ — доллар и евро подешевели

Национальный банк Украины на пятницу, 29 мая, по сравнению с предыдущим банковским днем укрепил курс гривни до 26,9 гривень за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальные курсы гривни на 29 мая установлены на таком уровне:

29,6234 гривни за 1 евро (-0,0917);

26,9059 гривни за 1 доллар (-0,0943).

Таким образом доллар подешевел на 9,7 копеек, курс евро понизился на 9,4 копеек.

Скриншот (bank.gov.ua)

Как сообщал Realist, 23 апреля правление НБУ приняло решение снизить учетную ставку до 8% годовых с 24 марта 2020 года.

1 мая Всемирный банк утвердил дополнительное финансирование в размере 150 млн долларов для Украины.

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